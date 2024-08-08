KÖYDES Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen KÖYDES Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısı'nda, köylerin altyapı projeleri değerlendirildi ve ödeneklerin etkili kullanılması talimatı verildi.
Köylerin Altyapısının Desteklemesi Projesi (KÖYDES) Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısı, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Başkanlığında yapıldı.
KÖYDES projelerinin son durumlarının değerlendirildiği toplantıda, yürütülecek projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Ödeneklerin etkili ve verimli şekilde kullanılması talimatını veren Vali Eldivan, yürütülen işler hakkında ilgili kurum amirlerinden bilgi aldı.
Valilik Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, ilgili birim müdürleri ve komisyon üyeleri katıldı. - BAYBURT