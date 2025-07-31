KÖYDES Projesi ile Kırsal Altyapıya Destek

Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu Temmuz Ayı Değerlendirme Toplantısı, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik sürdürülen ve planlanan projeler ele alındı. Altyapı yatırımlarının köylerdeki yaşam standardını doğrudan etkilediğini vurgulayan Vali Eldivan, tahsis edilen kaynakların etkin, adil ve verimli şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.

Vali Eldivan ayrıca, kamu kurumları arasında güçlü iş birliği ve koordinasyonun başarıyı doğrudan etkilediğine dikkat çekerek, KÖYDES projelerinin vatandaşların günlük yaşamına önemli katkılar sunduğunu kaydetti. - BAYBURT