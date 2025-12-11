Köyceğizli öğrencilerden yürek ısıtan yardım

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğrenciler Filistinli kardeşlerine anlamlı, yürek ısıtan yardımda bulundu.

Köyceğiz İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri harçlıklarını Filistinli kardeşleriyle paylaştı. Okul öğrencilerinden Ahmet Demir isimli öğrencinin ilk adımı atarak başlattığı yardım kampanyasına İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarıyla destek vererek Filistinli kardeşleri için 7 bin 250 TL yardım topladı. Öğrenciler; Okul Müdürleri Uğur Arslan ve arkadaşlarıyla birlikte Köyceğiz İlçe Müftülüğünü ziyaret edip biriktirdikleri harçlıklarını Filistinli kardeşlerine ulaştırılması için Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Köyceğiz Şubesine yatırdı.

Öğrencileri ağırlayan İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, duyarlı ve anlamlı davranışlarından dolayı kendilerini kutladığını belirterek, "Geleceğimizin teminatı, koca yürekli öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hem aileleri ve hem de kendileri mazlum kardeşlerini yalnız bırakmadılar, destek oluyorlar. Dünyanın gözü önünde bir vahşet yaşanıyor bu vahşete koca yürekli gençlerimiz duyarsız kalmamışlar. Okulda öğrenciler kendi aralarında biriktirdikleri 7 bin 250 TL'yi temsili üç öğrencimiz getirerek TDV Köyceğiz Şubemize teslim ettiler. Vakfımız inşallah bu yardımları Gazze'ye bir an önce ulaştıracaktır. Oradaki insanlarımızın yarasına bir nebzede olsun merhem olurlar. Cenabıhak yapmış olduğunuz hayırları kabul eylesin" dedi. - MUĞLA