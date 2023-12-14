Köyceğiz Müftülüğü Sabah Namazı Buluşmaları Döğüşbelen Merkez Camiinde Yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz Müftülüğü sabah namazı buluşmaları programı bu hafta Döğüşbelen Merkez Camiinde yapıldı.

Döğüşbelen Merkez Camii'nde namazdan önce Fetih Suresinin okunması, namazın edası, tesbihat, sohbet, dua ve ikramlar ile program sona erdi. Yoğun katılımın olduğu sabah namazı buluşması programında sohbette bulunan Köyceğiz Müftüsü Ahmet Karagöz; "Sabahın seherinde sabah namazı buluşması programına iştirak eden tüm cemaatimize özellikle sabah namazına iştirakleriyle ayrı bir güzellik yaşatan gençlere ve ev sahibi olarak programda emeği geçen İmam-Hatip Yasin Yıldırım ile Sinan Demir'e teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA