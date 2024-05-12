Muğla Kaymakamı Anneler Günü'nü şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek kutladı

Muğla'nın Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Anneler Günü nedeniyle şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Anneler Günü münasebetiyle Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü ve Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü ile birlikte şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Kahraman şehit ve gazilerin emaneti olan şehit ve gazi annelerine ve diğer yakınlarına destek olmanın, acılarını paylaşmanın hepimizin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Kaymakam Maslak, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü gönülden kutladı. Şehit ve gazi aileleri ziyaretten dolayı İlçe Kaymakamına ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - MUĞLA