Köyceğiz'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Otmanlar Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahale etmesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
(MUĞLA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Otmanlar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Otmanlar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesi sonucu, yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: ANKA / Yerel