Köyceğiz'de minikler Ramazan sevinci yaşadı

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda okuyan 120 öğrenci, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte eğlenceli anlar yaşadı. Hacivat-Karagöz gösterisi ve çeşitli oyunlarla renklenen programda çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Ramazan ayı vesilesiyle küçük öğrencilere yönelik, Toparlar Merkez Camii'nde düzenlenen programa müftülüğe bağlı 8 Kuran Kursu'nda okuyan minik öğrenciler, hocaları ve velileri iştirak etti. Yoğun katılım gerçekleştirilen program Hacivat-Karagöz gösterisiyle başladı. Çeşitli gösteriler, oyunlar ve yarışmalarla renkli görüntülere sahne olan Ramazan programında, geleneksel gölge oyunu Hacivat ve Karagöz gösterisi sırasında minik öğrencilerin neşesi görülmeye değerdi. Program boyunca çocuklar hem eğlendi hem de keyifli vakit geçirdi. Program sonunda öğrencilere balon, kek ve meyve suyu ikram edilirken, veliler ve öğreticiler de çocukların mutluluğuna ortak oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
