Köyceğiz'de Zaferin Adı Türkiye Hatim Duası ve Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirilecek

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde şehitler ve gaziler için dua ve aşure programı düzenlenecek.

Köyceğiz Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 11 Temmuz 2025 Cuma günü Cuma namazından önce Köyceğiz Merkez Hacıbey Camiinde; şehitler, gaziler ve geçmişler için Müftülük personellerinin okumuş oldukları 56 Hatm-i Şerifin duası yapılıp Mevlid-i Şerif okunacak. Hem Muharrem ayı Aşure günü hem de 15 Temmuz'un yıl dönümü vesilesiyle Kerbela Şehitleri başta olmak üzere tüm Aziz şehitlerin ruhuna ithafen namaz sonrası Köyceğiz Müftülüğü'nce Aşure ikramı yapılacak. Aşure ikramı, Mevlid-i Şerif ve Hatimlerin duasının yapılacağı programa tüm Köyceğizliler davet edildi. - MUĞLA