Haberler

Köyceğiz'de yılın son sabah namazı buluşması gerçekleşti

Güncelleme:
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen yılın son sabah namazı buluşmasında, cami görevlileri ve cemaat bir araya geldi. Programda Kur'an-ı Kerim okunup, dua yapıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yılın son sabah namazı buluşması Toparlar Mahallesi Merkez Camiinde gerçekleşti.

Köyceğiz Müftülüğü'nce düzenlenen Toparlar Merkez Camii görevlileri İmam-Hatip Murat Yaşar, Müezzin-Kayyım Mustafa Gürhan'ın ev sahipliğinde sabah namazı buluşması yapıldı. Namaz öncesi Müezzin-Kayyım Mustafa Gürhan tarafından Kur'an-ı Kerim okunup, Uzman İmam-Hatip Ramazan Tokcan'ın kıldırmış olduğu sabah namazının akabinde Din Görevlisi Selman Gündoğdu tarafından tesbihat yapıldı. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün ve Vaiz Rauf Evleksiz'in sohbetleri, Din Hizmetleri Uzmanı İbrahim Bölükbaşı'nın yaptığı dua ve cemaate çorba-çay ikramı ile program sona erdi. Programa Toparlar, Hamitköy, Döğüşbelen, Yenimahalle, Ağla ve diğer mahallelerden görevliler ile cemaatleri iştirak etti. Müftü Karagöz, emeği geçen tüm görevlilere teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
