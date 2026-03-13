Köyceğiz'de şehit Uçar unutulmadı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mert Kumcu şehit ailelerini, Gaziler ve yakınlarını her fırsatta ziyaret ederek onların taleplerini gerçekleştirmeye çalışıyor.

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ve beraberindeki heyet 12.03.1999 yılında Tunceli'de şehit olan İskender Uçar'ın sene-i devriyesinde Yeni Mahallede ikamet eden kızı Müberra Uçar'ı ziyaret ederek dualarla andı.

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu; "Devletimizin ve Milletimizin bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve ebediyete göç eden şanlı gazilerimizin ruhları şad olsun" dedi. Şehit kızı Müberra Uçar, Kaymakam Mert Kumcu'nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek; "Babam Şehit İskender Uçar'ı ölüm yıldönümünde dualarla andı. Şehitlerimizin ve gazilerimizin gösterdiği eşsiz fedakarlıkların milletimiz için taşıdığı büyük önemi vurguladı. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman emrinde olduğunu dile getirdi. Kaymakamımız Sayın Mert Kumcu ve ziyarete eşlik eden heyete teşekkür ederim" dedi. Ziyarette Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu'ya, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Keskin, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, SYDV Müdürü Ercan Ceylan ve Sosyal hizmetler Merkezi Müdür V. Kübra Düztepeliler eşlik etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı