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Köyceğiz'de sabah namazı buluşmasında cemaat Hacılar Yunus Emre Camii'nde buluştu

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Köyceğiz'de sabah namazı buluşmasında cemaat Hacılar Yunus Emre Camii'nde buluştu
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Müftülüğünün düzenlediği sabah namazı buluşmasında cemaat, Hacılar Yunus Emre Camii'nde bir araya geldi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, sohbet ve dua yapıldı; ardından cemaate çorba ikram edildi.

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmasında cemaat, Hacılar Yunus Emre Camii'nde bir araya geldi.

Program, İmam-Hatip Önder Gül'ün Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilavetin ardından sabah namazı, İmam-Hatip Veysel Uysal'ın imametinde cemaatle eda edildi. Müezzinlik görevini ise İmam-Hatip Fatih Şen üstlendi. Namazın ardından Müftülük Personeli Selman Gündoğdu tesbihatı yaptı. Tesbihatın ardından cemaate hitap eden İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen, sohbetinde Asr suresinin dinimizdeki önemine değindi. Sözen, zamana yeminle başlayan surede insanın hüsran içinde olduğunun bildirildiğini hatırlattı. İman edip salih amel işleyen ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin bu hüsrandan kurtulacağını ifade etti. Sohbetin sonunda eller semaya açıldı. Uzman İmam-Hatip Ali Akduman'ın yaptığı duaya cemaat amin diyerek iştirak etti. Duanın ardından cemaate çorba ikram edildi. İkram sırasında Uzman İmam-Hatip Ramazan Tokcan sofra duasını yaptı. Buluşma, İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen'in programın hazırlanmasında emeği geçen görevlilere ve programa katılan cemaate teşekkür etmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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