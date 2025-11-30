Haberler

Köyceğiz'de Sabah Namazı Buluşması Düzenlendi

Köyceğiz'de Sabah Namazı Buluşması Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Döğüşbelen Merkez Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, sohbetler edildi ve katılımcılara ikramda bulunuldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Merkez Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Köyceğiz Müftülüğü sabah namazı buluşmaları programı Döğüşbelen Merkez Camii'nde yapıldı. Yoğun katılımın olduğu sabah namazı buluşması programında Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı sonrasında tesbihat yapıldı. Akabinde sohbette bulunan İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, sabahın seherinde sabah namazı buluşması programına iştirak eden tüm cemaate ve sabah namazına için camiye gelen gençlere ve ev sahibi olarak programda emeği geçen İmam-Hatip Yasin Yıldırım ile Sinan Demir'e teşekkür etti. Yapılan ikramlar ve yemek duasının ardından program sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Evliyalar diyarında 9 türbeye kilit vuruldu! Sebebi akıllara zarar

Evliyalar diyarında 9 türbeye kilit vuruldu! Sebebi akıllara zarar
Düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı

Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis soluğu ilçede aldı
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Kenan Yıldız'dan resital

Milli yıldızımıza karşı tek başına resital yaptı! Durdurulamıyor
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.