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Orman Şehidi Görkem Hasdemir Köyceğiz'de Aşure ve Dualarla Anıldı

Orman Şehidi Görkem Hasdemir Köyceğiz'de Aşure ve Dualarla Anıldı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 2021 yılında Marmaris'teki büyük yangında şehit düşen orman personeli Görkem Hasdemir, sene-i devriyesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen aşure hayrı ve dualarla anıldı. Programa Kaymakam Mert Kumcu, şehidin yakınları, orman teşkilatı çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman şehidi Görkem Hasdemir aşure hayrı ve dualarla anıldı.

2021 yılında Muğla bölgesindeki büyük yangında Marmaris'te görevi başında şehit düşen Köyceğizli kahraman orman personeli Görkem Hasdemir, sene-i devriyesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen aşure ikramıyla yad edildi. Program kapsamında, vatan topraklarını ve yeşil vatanı korumak uğruna canını feda eden şehidimiz Görkem Hasdemir ile tüm şehitlerimiz için İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz tarafından dua yapıldı. Anma etkinliklerinde, Şehit Görkem Hasdemir'in ruhuna ithafen mesai arkadaşları aşure ikramı yaparak orman teşkilatının bir aile olduğunu ve şehitlerin hatırasının her zaman yaşatılacağını bir kez daha vurguladılar. Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen anma programına; Kaymakam Mert Kumcu, şehidin yakınları, Orman İşletme Müdürü Volkan Aydın, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz kurum amirleri, orman şehidinin mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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