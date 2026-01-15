Haberler

Köyceğiz'de kadınlara ve öğrencilere yönelik Miraç Kandili programı düzenlendi

Köyceğiz'de kadınlara ve öğrencilere yönelik Miraç Kandili programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla bayanlara ve öğrencilere özel programlar düzenlendi. Programlarda ilçe vaizleri, kandilin anlamı ve ibadetin önemi üzerine sohbet etti.

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Köyceğiz Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü iş birliğinde Toparlar Merkez Camii ile Yangı Mahallesi Camiinde sabah bayanlara yönelik, öğleden sonra da İmam-Hatip Lisesi ile İmam-Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik Miraç Kandili dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Miraç Kandili münasebetiyle gerçekleştirilen programa kadın cemaat yoğun ilgi gösterdi. Programlarda İlçe Vaizleri Rauf Evleksiz, Emine Okulu ve Belkıs Ulusan Miraç Kandili'nin anlam ve önemine dair bir sohbet gerçekleştirdiler. Vaizler programlarda üç ayların manevi iklimine dikkat çekerek bu mübarek gecelerin ibadet, dua ve nefis muhasebesi açısından taşıdığı değeri vurguladılar. Kadınlara yönelik programlarda Köyceğiz Müftülüğü bünyesinde görev yapan kadın din görevlileri, öğrencilere yönelik programlarda ise okul öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler icra edildi. Manevi atmosferin hakim olduğu programlar, yapılan dualarla sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Çocuklarını gözünü kırpmadan katledip canına kıydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe kariyeri bitti! Yıldız ismin sözleşmesi feshedildi
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi