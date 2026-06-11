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Köyceğiz'de Kur'an kurslarının minik öğrencileri duygulandırdı

Köyceğiz'de Kur'an kurslarının minik öğrencileri duygulandırdı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4-6 yaş Kur'an Kurslarının yıl sonu kapanış programı düzenlendi. Minik öğrencilerin Kur'an tilaveti ve ilahileriyle renklenen etkinlik, aileler ve protokol üyelerine duygusal anlar yaşattı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4-6 yaş Kur'an Kurslarının yıl sonu kapanış programında minik öğrenciler duygulandırıp, umutlandırdılar.

Köyceğiz İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an Kurslarının minik öğrencileri 2025-2026 Eğitim-öğretim yılını güzel bir programla taçlandırdılar. Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen 4-6 yaş Kur'an Kurslarının yıl sonu kapanış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Akabinde minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün açılış konuşması, Kaymakam Mert Kumcu'nun hitapları, salonu dolduran aileler ve davetlilere duygusal anlar yaşatan, minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahileri ve çeşitli gösterileriyle devam etti. Program; Köyceğiz Müftülüğünde görev yapan tüm Kur'an Kursu Öğreticilerine plaket takdimi, toplu aile fotoğrafı çekimi ve misafirlere ikramlarla sona erdi. Programa, Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Başsavcı Ömer Aydoğdu, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, protokol üyeleri, veliler, minik öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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