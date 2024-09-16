Köyceğiz'de Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası Etkinlikleri Başlıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası ile; 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl da birlikte kutlama kararı doğrultusunda bir dizi etkinlikle kutlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 yılı Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın konusu da 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' olarak belirlendi. Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası teması altında Köyceğiz'de Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası ilk olarak Mevlid Kandilinin idrak edilmesiyle hafta kutlamaya başlandı. Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından sabah namazı buluşması, gençlere, çocuklara yönelik programlar düzenlenecek. Hafta boyunca kurum ziyaretleri, şehit ve gazi aileleri ve engelli ailelerine ev ziyaretleri gerçekleştirilecek. Ayrıca vefat eden din görevlileri için mevlid programı düzenlenecek. - MUĞLA