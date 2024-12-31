Köyceğiz'de İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması Gerçekleşti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ilkokul ve ortaokullar arası 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma' yarışmasının ilçe değerlendirme etabı tamamlandı.

Köyceğiz Borsa İstanbul İlkokulu Konferans Salonunda "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" ilçe finali büyük bir coşkuyla gerçekleşti. 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda Köyceğiz'i temsil edecek öğrenciler belirlendi. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler tebrik edildi. Ayrıca öğrencileri hazırlayan okul idaresi, öğretmen ve velilere de teşekkür edildi. - MUĞLA