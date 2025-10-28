Köyceğiz'de Hasta Hakları Günü Kutlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 26 Ekim Hasta Hakları Günü sebebiyle Devlet Hastanesi'nde yatarak ve ayaktan tedavi gören hastalar ziyaret edilerek hakları ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirilip broşür dağıtımı yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası nedeniyle de Köyceğiz Devlet Hastanesi personellerinin hazırlamış olduğu ay yıldızlı bileklikler hediye edilerek bayramları kutlandı. Ayrıca Hasta Hakları günü sebebiyle Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, İlçe Sağlık Müdürü Filiz Koçyiğit, Köyceğiz Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Süreyya Kolcuoğlu ve ilgili kurum amirleri ile birlikte Köyceğiz Devlet Hastanesi evde sağlık birimi tarafından hizmet alan hastalara ev ziyareti yapıldı. Hasta haklarının, hastalar ve sağlık personeli arasındaki sağlıklı ve güvenli iletişim süreci temeline dayandığı belirtildi. - MUĞLA