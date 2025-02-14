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Köyceğiz'de Gençler İçin Ara Dönem Kampı Düzenlendi

Köyceğiz'de Gençler İçin Ara Dönem Kampı Düzenlendi
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 'Gençlerle El Ele Gönül Gönüle' projesi kapsamında gençler bir araya geldi. Katılımcılara film izlettirilip kitap hediye edildi ve camide bilgilendirmeler yapıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen ara dönem kampında gençler bir araya geldi.

Köyceğiz Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından "Gençlerle El Ele Gönül Gönüle" projesi kapsamında gençlere yönelik olarak bir günlük ara dönem kampı düzenlendi. Gençlik Koordinatörleri, Vaiz Emine Okulu ve Vaiz Rauf Evleksiz rehberliğinde Köyceğiz Gençlik Merkezinde sinema salonunda "Özgürlüğün Sesi Bilal" filmi izlendi. Film hakkında yapılan tahlil sonrası gençlere Gençlik Merkezi tarafından Kitap hediye edildi. Akabinde Merkez Yunus Emre Camii'ne yürüyen gençlere "Miracın üç hediyesi" hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Öğle namazının cemaatle eda edilmesinden sonra bir işletme sponsorluğunda gençlere öğle yemeği ikramı yapıldı. Yoğun geçen bir günlük kampa katılan gençler programdan oldukça memnun ayrıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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