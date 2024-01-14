Muğla'da Camilerde Şehitler İçin Dua Programı Düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki tüm camilerde bu gün sabah namazında eller şehit Mehmetçikler ile yaralı kahramanlarımız için semaya açıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçikler ve tüm şehitler ile yaralı Mehmetçiklerimiz için sabah namazı sonrası tüm camilerde "Şehitlerimize Dua İçin Sabah Namazında Buluşuyoruz" programı düzenlendi. Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'de Toparlar Merkez Camii'nde gerçekleştirilen programa katıldı. Burada sabah namazını kıldıran Müftü Karagöz, cemaate hitap edip dua yaptı. İmam-Hatip Murat Yaşar'ın Fetih suresini tilavet etmesi ve Müezzin Kayyım Mustafa Gürhan'ın yaptırdığı tesbihattan sonra sohbete geçildi. Yapılan sohbetten sonra cemaatle birlikte eller semaya açılarak dua ve niyazda bulunuldu. - MUĞLA