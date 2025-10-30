Haberler

Köyceğiz'de Cumhuriyet Bayramı Coşkulu Bayrak Yürüyüşüyle Kutlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen bayrak yürüyüşü, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla coşkuyla gerçekleştirildi. 102 metrelik dev Türk Bayrağı'nın taşındığı korteje büyük ilgi vardı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde organize edilen bayrak yürüyüşü, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve vatandaşların katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleşti.

29 Ekim tarihinde saat 19.00'da Köyceğiz Gençlik Merkezi önünde başlayan bayrak yürüyüşü Atatürk Kordonu Fuar Alanı'nda sona erdi. Onlarca öğrenci ve vatandaşın 102 metrelik dev Türk Bayrağı ile oluşturduğu Cumhuriyet korteji, herkes tarafından büyük ilgi gördü. Cumhuriyetin 102. yılında 102 metrelik Türk Bayrağı ile gerçekleştirilen korteje otomobillerdeki ve apartmanlardaki vatandaşlar marş ve bayraklara eşlik etti. 102 metrelik Türk Bayrağı renkli görüntülerin oluşmasına sebep oldu. Kortejdeki öğrenciler ve vatandaşlar, böyle bir organizasyonun parçası oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ederken, bando takımı eşliğinde birlik ve beraberlik içinde Köyceğiz'de Cumhuriyetin 102. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Bayrak yürüyüşünün tamamlanmasının ardından Fuar Alanında Köyceğiz Türk Sanat Müziği korosu konser verdi. - MUĞLA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
