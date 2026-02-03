Haberler

Köyceğiz'de Berat Kandili ihya edildi

Güncelleme:
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Berat Kandili, vatandaşların katılımıyla coşku içinde kutlandı. Camiler dolup taşarken Kur'an tilavetleri ve dualar eşliğinde Berat Kandili'nin anlamı vurgulandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili, coşku içinde ihya edildi.

Kandil münasebetiyle Köyceğizli kadın erkek, genç-yaşlı vatandaşlar camilere akın ederken, özellikle Toparlar, Yunus Emre, Merkez Hacıbey Camii ile Beyobası merkez Camii vatandaşlarla dolup taştı. Berat Kandili programı kapsamında Kur'an-ı Kerim tilavetleri okundu, Mevlid-i Şerifler ve ilahiler seslendirildi.

Beyobası merkez Camiindeki programda Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Merkez Hacıbey Camiinde ise Vaiz Rauf Evleksiz ile Uzman İbrahim Bölükbaşı, Toparlar Merkezde İmam-Hatip Murat Yaşar, Müezzin Kayyım Mustafa Gürhan tarafından Berat Kandili'nin anlam ve önemine dair sohbet gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Karagöz yaptığı dua ile gecenin manevi iklimini pekiştirdi. Sabah bayanlara yönelik, akşam namazı ile yatsı namazında ise Köyceğiz genelindeki camilerde düzenlenen programlarla manevi iklimine, üç aylara yakışır şekilde idrak edilen Berat Kandili'nde, namazın ardından cemaat hep birlikte kandilleşerek birlik ve beraberlik örneği sergiledi. Programlar sonunda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
