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Köyceğiz'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı

Köyceğiz'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde anaokulu öğretmenlerine karanfil takdim edilerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, kadınların eğitimdeki ve toplumsal hayattaki önemine dikkat çekti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anaokulu öğretmenlerine karanfil takdim edilerek günleri kutlandı.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Karaca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Köyceğiz Anaokulu'nu ziyaret ederek okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında karanfil takdiminde bulunan Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, kadınların eğitimdeki ve toplumsal hayattaki önemine vurgu yaparak günlerini kutladı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Karahan; "Köyceğiz anaokulu öğretmenlerimiz nezdinde, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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