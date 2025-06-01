Köyceğiz'de 4-6 Yaş Kur'an Kursları Kapanış Programı Gerçekleştirildi

Köyceğiz'de 4-6 Yaş Kur'an Kursları Kapanış Programı Gerçekleştirildi
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 4-6 yaş Kur'an Kursları'nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapanış programı büyük bir katılımla yapıldı. Programda minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve çeşitli gösterileri duygusal anlar yaşattı.

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş Kur'an Kursları'nın 2024-2025 Eğitim-öğretim yılı kapanış programı düzenlendi.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen 4-6 yaş Kur'an Kurslarının yıl sonu kapanış programı, protokol üyelerinin, velilerin, minik öğrencilerin ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının akabinde minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün açış konuşması, salonu dolduran aileler ve davetlilere duygusal anlar yaşatan minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahileri ve çeşitli gösterileriyle devam etti. Piyano eşliğinde ilahilerin söylenmesi ve semazen gösterisini sergileyen minik öğrencilerin sevimli performansları öğrencilerin birlikte seslendirdiği 'Filistin' temalı kapanış rondu katılımcılardan büyük alkış aldı.

Açış konuşmasını yapan Müftü Karagöz, "4-6 yaş Kur'an Kurslarımızın amacı göz aydınlığı çocuklarımızı milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanına ve milletine faydalı birer birey olarak yetiştirmektir. Kur'an Kurslarımız sadece dini bilgilerin verildiği yerler değildir. Aynı zamanda çocuklarımızın sosyal ve ahlaki gelişimlerine de büyük katkı sağlamaktadır. Çocuklarımızın hayat yolculuklarında onlara destek olmaya hep devam edelim. Sözlerimi tamamlarken, Kurslarda emeği geçen, özveriyle çalışan kıymetli hocalarımıza, fedakar velilerimize ve destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Programımıza teşriflerinizden dolayı hepinize şükranlarımı sunuyor, yavrularımızı muhabbetle kucaklıyorum. Rabbimden bahtlarını açık eylemesini niyaz ediyorum" diye konuştu.

Program; protokol üyeleriyle toplu aile fotoğrafı çekimi ve misafirlere keşkek ikramıyla sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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