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Köyceğiz'de 15 Temmuz'un 10. Yılında Şehitler İçin Anma Programı

Köyceğiz'de 15 Temmuz'un 10. Yılında Şehitler İçin Anma Programı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde şehitler için anma programı düzenlendi. Hacıbey Camii'nde Mevlid-i Şerif okutulup dualar yapıldı, cuma namazı sonrasında lokma ikramında bulunuldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 15 Temmuz'un 10. Yıldönümünde şehitler için anma programı düzenlendi.

Köyceğiz Merkez Hacıbey Camiinde Cuma namazından önce Köyceğiz Kaymakamlığının himayelerinde İlçe Müftülüğünce 15 Temmuz Şehitleri ile tüm şehitlerimiz ve rahmeti rahmana kavuşan Gazilerimiz için Mevlid-i Şerif programı düzenlenip okunan hatmi şeriflerin duası yapıldı.

Cuma namazı çıkışında da Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından lokma ikramında bulunuldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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