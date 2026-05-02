Köy okulu öğrencilerinin oyun arkadaşı jandarma oldu

Batman'ın Sason ilçesinde köy okullarında eğitim gören öğrenciler için anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Batman'ın Sason ilçesinde köy okullarında eğitim gören öğrenciler için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Yüksek rakımlı dağ eteklerinde bulunan okullarda eğitim alan çocuklar, jandarma ekipleriyle bir araya gelerek unutulmaz bir gün geçirdi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, 30 Nisan 2026 tarihinde Sason İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Acar Jandarma Karakol Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Acar, Gölbaşı, Hasanlar, Güneşli ve Bergazi ilkokullarında öğrenim gören öğrenciler katıldı. Gün boyunca öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayan jandarma personeli, çocuklarla birlikte çizgi film izledi. Etkinlik kapsamında günün anısına fidan dikimi de gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri ayrıca öğrencilere çeşitli hediyeler vererek onların sevincine ortak oldu. Programda, jandarma envanterinde bulunan araç ve ekipmanlar da öğrencilere tanıtıldı. Araçları yakından inceleme fırsatı bulan çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, jandarma personelinin de bu anlarda duygusal anlar yaşadığı ve adeta çocukluklarına geri döndükleri gözlendi. Etkinliğe tanıklık eden vatandaşlar, çocuklara yönelik bu anlamlı organizasyon dolayısıyla jandarma ekiplerine teşekkür etti. Düzenlenen etkinlik, hem öğrenciler hem de bölge halkı için moral ve motivasyon kaynağı oldu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
