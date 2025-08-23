Köy Muhtarlarıyla Toplantı: İhtiyaçlar ve Çözüm Önerileri

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, ilçe genelindeki köy muhtarlarıyla bir toplantı düzenledi.

Gerçekleştirilen toplantıda, köylerin mevcut durumu, ihtiyaçları ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar ele alındı. Toplantıda muhtarlar, köylerinin altyapı, ulaşım, içme suyu ve sosyal hizmetler gibi öncelikli ihtiyaçlarını dile getirdi. Köylerde yapılan incelemeler ve muhtarlarla gerçekleştirilen istişareler neticesinde, sorunların yerinde tespiti ve çözüm odaklı planlamaların daha etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Kaymakam Uçar, devletin imkanları doğrultusunda köylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerin hayata geçirileceğini vurguladı. Uçar, kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilmek adına bu tür toplantıların düzenli olarak yapılacağını belirtti. - BİLECİK