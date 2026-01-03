Haberler

Köy muhtarı yaşlı kadının ilaçlarını 2 kilometre yürüyerek ulaştırdı

Köy muhtarı yaşlı kadının ilaçlarını 2 kilometre yürüyerek ulaştırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnebolu ilçesinde, 82 yaşındaki Sultan Kurt'un biten ilaçlarını köy muhtarı Bayram Körpe, kar yağışına rağmen yürüyerek ulaştırdı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşlı kadının biten ilaçlarını köy muhtarı iki kilometre yürüyerek ulaştırdı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Dibek köyünün Efendioğlu Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Sultan Kurt, düzenli kullanması gerektiği ilaçları kar yağışı sebebiyle temin edemedi. Yaşlı kadının yardım istemesi üzerine köy muhtarı Bayram Körpe İlçe Özel İdaresi ekiplerine köyün yolunu açtırdı. Daha sonra ilçe merkezinden ilaçları alan muhtar Körpe, yaşlı kadının evine ulaşmak için karla kaplı 2 kilometrelik yolu yürüyerek aştı. Yaşlı kadın, yaklaşık iki kilometre yürüyerek ilaçlarını ulaştıran Muhtar Körpe'ye teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır

İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır
İsrailli futbolcunun transferi ülkeyi karıştırdı: Terörist transfer ettik

Ülkeyi karıştıran olay: Terörist transfer ettik
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
MHP'li Feti Yıldız paylaştı! Başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri

MHP'den başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı