Köy muhtarı yaşlı kadının ilaçlarını 2 kilometre yürüyerek ulaştırdı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşlı kadının biten ilaçlarını köy muhtarı iki kilometre yürüyerek ulaştırdı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Dibek köyünün Efendioğlu Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Sultan Kurt, düzenli kullanması gerektiği ilaçları kar yağışı sebebiyle temin edemedi. Yaşlı kadının yardım istemesi üzerine köy muhtarı Bayram Körpe İlçe Özel İdaresi ekiplerine köyün yolunu açtırdı. Daha sonra ilçe merkezinden ilaçları alan muhtar Körpe, yaşlı kadının evine ulaşmak için karla kaplı 2 kilometrelik yolu yürüyerek aştı. Yaşlı kadın, yaklaşık iki kilometre yürüyerek ilaçlarını ulaştıran Muhtar Körpe'ye teşekkür etti. - KASTAMONU