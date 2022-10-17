490 seçmenli köyde referandum mesaisi! Mahalle olmak için sandık başına gittiler Yerel Haberler Bilecik kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Aşağıköy, mahalle statüsü almak için referanduma gitti. Yapılan referandum sonucu 490 seçmenin 398'ü 'Evet', 92'si' 'Hayır' oyu kullandı. Bu sonuçlar neticesinde, Aşağıköy, mahalle statüsüne kavuştu. Bilecik merkeze 10 kilometre uzaklıkta olan bin 87 nüfuslu 693 seçmenin bulunduğu Aşağıköy'ün sakinleri, belediye hizmetlerinden faydalanabilmek için imza toplayarak valiliğe başvurdu. REFERANDUM KARARI ALDILAR Valiliğin talebi gönderdiği Yüksek Seçim Kurulu, Aşağıköy'ün mahalle statüsüne alınması için referandum yapılması kararı aldı. 398 EVET ÇIKTI Merkez ilçe seçim kurulunca dün Aşağıköy'de kurulan sandığa giden 490 seçmenin 398'ü 'Evet', 92'si' 'Hayır' oyu kullandı. Aşağıköy yapılan referandum sonucunda Bilecik'in 13'uncu mahallesi oldu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Bilecik Yerel Güncel Haberler

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