Kovancılar Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Açıldı

Kovancılar Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Açıldı
Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl, Kovancılar İlçesi'nde Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi. Müftü Bingöl, açılışta ailelerin dini değerlerini koruyarak sağlıklı nesiller yetiştirmelerine rehberlik edeceklerini belirtti.

Kovancılar Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl, ilçe ziyaretleri kapsamında Kovancılar İlçesine giderek toplantı, ziyaret ve açılış programlarına katıldı. İl Müftüsü Bingöl, ilçede görev yapan din görevlileriyle aylık mutat toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, din hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik yapılacak çalışmalar, manevi rehberlik faaliyetleri ve eğitim programları değerlendirildi. Ziyaret programı kapsamında Müftü Bingöl, Kovancılar Kaymakamı Abdulhamid Uyar'ı makamında ziyaret ederek kurumlar arası iş birliği ve yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Programın sonunda ise Kovancılar Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nun açılışı yapıldı. Açılış programına ilçe protokolü, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış, İl Müftüsü Yusuf Bingöl'ün yaptığı dua ile gerçekleştirildi. Müftü Bingöl, "Aile kurumu toplumun temelidir. Bu birimimizle ailelerimize rehberlik etmek, dini değerlerimizi koruyarak sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmak istiyoruz" dedi.

Ziyaret, yapılan değerlendirmelerin ve açılış programının ardından sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
