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Kovan yüklü tır ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Yerel Haberler

Kovan yüklü tır ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı Erzincan'ın Refahiye ilçesinde arı kovanı yüklü tır ile minibüs çarpıştı.

Kovan yüklü tır ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde arı kovanı yüklü tır ile minibüs çarpıştı. Kazada arı kovanları yola savrulurken 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sivas - Erzincan kara yolu, Refahiye ilçesi Kızıldağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, römorkunda arı kovanları bulunan tır, sürücüsünün yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine seyir halindeki panelvan tip minibüse çarptı. Kazada, arı kovanları yola savrulurken toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Refahiye Belediyesi, İmranlı Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten akış sağlanan yol, trafik ve belediye ekiplerinin arı kovanlarını yol kenarına kaldırmalarıyla çift şeride döndü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Küçükkaya - Yerel

Erzincan Refahiye Yerel Haberler

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