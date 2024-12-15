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KOSTÜ'de Zihinsel Sağlık Üzerine Söyleşi Gerçekleştirildi

KOSTÜ'de Zihinsel Sağlık Üzerine Söyleşi Gerçekleştirildi
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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, Psikiyatrist-Yazar Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, kaygı ve endişe yönetimi üzerine önemli bilgiler paylaştı. Öğrenciler, belirsizlikle barışma ve psikolojik dayanıklılığı artırma yöntemlerini öğrendi.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde (KOSTÜ) "Belirsizlikle Barışmak: Kaygı ve Endişeyi Yönetmek" adlı kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştiren Psikiyatrist-Yazar Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, kaygı, endişe, özellikle zihinsel sağlık konularında bilgiler paylaştı.

"Belirsizlikle barışık olmalıyız"

Etkinlikte, öğrenciler belirsizlikle barışma, kaygıyı yönetme, ruhsal dengeyi sağlama yolları üzerine önemli ipuçları edinerek, psikolojik dayanıklılığı artırma ve stresle başa çıkma yöntemlerini konusunda farkındalık kazandı. Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, özellikle kaygı ile endişeyi yönetme, belirsizlikle daha barışık yaşayabilme konusunda bilgiler aktararak, "Dünyanın gerçeklerine göre algılarımızı yeniden düzenlememiz gerekiyor. Herkesin kendi hayatında kontrol edebileceği kadarını kontrol edip, bilgilerini insan yararına kullanmayı öğrenmesi çok daha önemli" dedi.

"Önemli bir deneyim"

Yaşamın sadece iyi duyguları hissetmekten değil, tüm duyguları hissetmekten ibaret olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Sungur, etkinliğin sonunda, kitabını imzalayarak öğrencilerle keyifli sohbet gerçekleştirdi. Katılımcılar, yazarla birebir iletişim kurma fırsatı bulurken, unutulmaz bir deneyim yaşadı. Zihinsel sağlık üzerine yapılan etkinlik, öğrencilere psikolojik destek ve rehberlik sağlama noktasında önemli adım oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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