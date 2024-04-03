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Kosova Başbakanı Albin Kurti, KDTP Milletvekili Enis Kervan'ın iftar sofrasına konuk oldu

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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili ve Kosova-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Enis Kervan'ın daveti üzerine iftar sofrasına konuk oldu.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan, Başbakan Albin Kurti'ye evinde iftar yemeği düzenledi. İftar yemeğine Başbakan Kurti'nin yanı sıra KDTP Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrm Damka ile Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı da katıldı. İftar yemeğinde Prizren'e has sadece Ramazan aylarında sofralarda bulunan yumurtalı pitayka ile diğer geleneksel yemekler ikram edildi. İftar yemeği Tezpişte tatlısı ve yanında çay ile tamamlandı. - PRİZREN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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