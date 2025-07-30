Köşk'te Yaz Kur'an Kursları Kapsamında Bağımlılıkla Mücadele Seminerleri Düzenlendi

Köşk'te Yaz Kur'an Kursları Kapsamında Bağımlılıkla Mücadele Seminerleri Düzenlendi
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Aydın'ın Köşk ilçesinde, yaz Kur'an kursları sırasında bağımlılıkla mücadele seminerleri gerçekleştirildi. Seminerlerde çevre ahlakı, mahremiyet bilinci, teknoloji tehlikeleri gibi konularda önemli bilgiler aktarıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaz Kur'an kurslarında kursiyerlere bağımlılıkla mücadele semineri verildi.

Köşk Müftülüğü Yaz Kur'an Kurslarında bağımlılıkla mücadele seminerleri gerçekleştirildi. Köşk Müftülüğü Yaz Kur'an Kursları kapsamında; öğrencilerin manevi gelişimlerinin yanında sosyal bilinçlerini de artırmaya yönelik çeşitli eğitim seminerleri düzenlendi. Aile Semineri ve Bağımlılıkla Mücadele Semineri çerçevesinde, Çevre Ahlakı, Mahremiyet Bilinci, Akran Nezaketi, Ailemdeki Sorumluluklarım, Teknoloji Tehlikeye Dönüşmeden, Sigaradan Uzak Duralım başlıklarında önemli kazanımlar sunan seminerler gerçekleştirildi. Eğitimler, Köşk Müftülüğü Yatılı Yaz Kur'an Kursu ile birlikte Fatih Camii, Çiftlik Mahalle Camii, Koçak Mahalle Camii, Başçayır Mahalle Camii ve Gökkiriş Mahalle Camii Yaz Kur'an Kurslarında yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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