Köşk'te üreticilere buzağı ölümleri ve üreme verimliliği eğitimi

Aydın'ın Köşk ilçesinde üreticilere yönelik düzenlenen eğitimde buzağı ölümlerinin azaltılması ve üreme verimliliği konuları anlatıldı.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi. İlçe Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitimde, konu uzmanı veteriner hekimler tarafından "Buzağı Ölümlerinin Azaltılması ve Üreme Verimliliği" konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim kapsamında üreticilere, buzağı kayıplarının önlenmesine yönelik bakım ve besleme yöntemleri ile hayvanlarda üreme verimliliğinin artırılmasına ilişkin uygulamalar aktarıldı. Toplantı, üreticilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Konu ile ilgili Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçe müdürlüğümüz toplantı salonunda konu uzmanı veteriner hekimlerimizce 'Buzağı Ölümlerinin Azaltılması ve Üreme Verimliliği' konusunda ilçemizde bulunan üreticilerimize yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirilmiştir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu

Hizbullah'tan kanlı pusu! İsrail askerlerini tek tek böyle vurdular
Çin'de tuhaf görüntü! Uçak gemisine benzeyen kağıttan uçak yaptılar

Beyin yakan görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var
Jhon Duran'dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum

Tek hareketiyle Fener taraftarını çıldırttı

Çin'de tuhaf görüntü! Uçak gemisine benzeyen kağıttan uçak yaptılar

Beyin yakan görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Spor yaparken ölümden döndü

30 saniye içinde kabusu yaşadı!

Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada

Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada