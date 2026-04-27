Köşk'te üreticilere buzağı ölümleri ve üreme verimliliği eğitimi

Aydın'ın Köşk ilçesinde üreticilere yönelik düzenlenen eğitimde buzağı ölümlerinin azaltılması ve üreme verimliliği konuları anlatıldı.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi. İlçe Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitimde, konu uzmanı veteriner hekimler tarafından "Buzağı Ölümlerinin Azaltılması ve Üreme Verimliliği" konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim kapsamında üreticilere, buzağı kayıplarının önlenmesine yönelik bakım ve besleme yöntemleri ile hayvanlarda üreme verimliliğinin artırılmasına ilişkin uygulamalar aktarıldı. Toplantı, üreticilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Konu ile ilgili Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçe müdürlüğümüz toplantı salonunda konu uzmanı veteriner hekimlerimizce 'Buzağı Ölümlerinin Azaltılması ve Üreme Verimliliği' konusunda ilçemizde bulunan üreticilerimize yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirilmiştir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı