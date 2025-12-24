Haberler

Köşk'te kantin çalışanlarına hijyen eğitimi

Aydın'ın Köşk ilçesinde, İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından okul kantini çalışanlarına yönelik düzenlenen hijyen eğitimi ile güvenilir gıda ve öğrenci sağlığına dikkat çekildi. Eğitimde, gıda güvenliği ve hijyen kuralları detaylı bir şekilde ele alındı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde ilçe tarım ekipleri tarafından okul kantini çalışanlarına özel hijyen kuralları anlatılarak güvenilir gıda ve öğrenci sağlığına dikkat çekildi.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla kantin çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi düzenledi. İlçe Müdürlüğü Gıda Birimi tarafından, Köşk ilçesi Adnan Menderes İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitim programında, ilçede faaliyet gösteren okul kantini çalışanlarına "Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları" hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde, gıda güvenliği, kişisel hijyen, temizlik ve sanitasyon kuralları ile okul kantinlerinde uyulması gereken yasal düzenlemeler detaylı şekilde ele alındı. Öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik alınması gereken önlemlerin vurgulandığı programda, kantin çalışanlarının bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sağlıklı nesiller için güvenilir gıda uygulamalarının önemine vurgu yapılırken, eğitimlerin periyodik olarak devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
