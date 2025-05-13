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Köşk'te İncir Üreticilerine Eğitim Verildi

Köşk'te İncir Üreticilerine Eğitim Verildi
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Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, incir üreticilerine zararlılarla mücadele ve depolama konuları hakkında bilgi verildi. Katılımcılar, incir yetiştiriciliği ve hijyenik şartlar üzerine eğitim aldı.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından incir üreticilerine yönelik zararlılarla mücadele ve depolama konularında eğitim verildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde "İncir Yetiştiriciliği, İncir Bahçelerindeki Hastalık ve Zararlılar ile Çiftçi İncir Depolarının Hijyenik Şartları ile İlgili Mücadele Eğitimi" konulu eğitim düzenlendi. Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü, koordinesinde gerçekleştirilen eğitimlerde incir üreticileri, yetiştiricilikten depolamaya kadar geçen süreçler ve incirde hastalık, zararlılar ile mücadele konularında bilgilendirildi.

Konu ile ilgili Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal, eğitim sonrasında yaptığı açıklamada "Köşk ilçesindeki çiftçilerimize yönelik İncir Yetiştirme, depolama ve İşleme Eğitimi gerçekleştirildi. Katılımcılara, incirin tarihi, üretimi, incir bahçelerinde kültürel işlemler, yetiştiricilik, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat dönemi ve markalaşma süreci ile ilgili Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü müdürü tarafından bilgiler aktarıldı" ifadelerine yer verdi.

Köşk Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, Köşk İlçe Kaymakamı Tuğba Polat, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Özkul, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal, Köşk Ziraat Odası Başkanı Levent Güler, mahalle muhtarları ve incir üreticileri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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