Köşk'te ÇEDES Projesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Köşk ilçesinde yürütülen "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" bilgilendirme toplantısı Köşk Adnan Menderes İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirildi.

ÇEDES Projesi ile öğrenciler, okul dışında sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerle buruşturularak hem kişisel farkındalıklarını hem de toplumsal değerleri öğreniyor. Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÇEDES İl Koordinatörü Ahmet Bakırcı, ÇEDES üyesi Ramazan Atar, Köşk Müftüsü Nuri İlkatmış, ÇEDES Köşk temsilcisi, ilçe okul müdürleri ve rehber öğretmenleri katıldı. Toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Karataş; "Öğrencilerin akademik başarılarını arttırmak için hep beraber emek verdik. Aynı zamanda akademik başarılarının yanında öğrencilerimizin milli, manevi, ahlaki değerlerle donatılması gerekiyor. ÇEDES projesi de çocuklarımızın milli, manevi, ahlaki olarak bütünleşmesini sağlamada önemli bir proje. Bu bir yol haritası, yaşam felsefesi olduğu için çok önemli. Gelecek nesilleri inşa etme konusunda projeyi okul müdürlerimizin, öğretmenlerimizin sahiplenmesi de çok önemli. ÇEDES projesinin çocuklarımızın kalbine ve zihnine dokunduğundan dolayı yerine oturmuş bir proje ve öğrencilerimize katkı sağlayacak" diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÇEDES İl Koordinatörü Ahmet Bakırcı da, ÇEDES Projesi'nin amaçları, uygulanması ve değerler eğitimi çalışmaları hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile yürütülen ÇEDES Projesi ile öğrencilerin milli, manevi ve ahlaki değerleri benimsemesi, çağın becerilerine sahip bireyler olarak yetişmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Köşk Müftüsü Nuri İlkatmış ise projenin önemini vurgulayarak her konuda müftülük olarak destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Toplantıda okullarda kurulacak Değerler Kulüpleri, yürütülecek etkinlikler ve projenin uygulama süreciyle ilgili detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Bilgilendirme konuşmaları sonrası katılımcılar, projenin ilçede uygulanmasına yönelik görüş ve önerilerini paylaştı.