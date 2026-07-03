Köşk'te çay ocakları ve marketlere gıda denetimi

Aydın'ın Köşk ilçesinde, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla çay ocakları ile marketlerde gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren çay ocakları ve marketlerde yapılan denetimlerde, işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, etiket bilgileri, izlenebilirlik kriterleri ile yürürlükteki mevzuata uygunluğu titizlikle incelendi. Denetimler sırasında gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılırken, işletme sorumlularına da ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerinde bulunuldu. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tüketicilerin güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik resmi kontrollerin, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında hazırlanan risk esaslı denetim programları doğrultusunda aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı