Köşk Halk Eğitim Merkezi'nde 'Anne-Çocuk Mutfak Atölyesi' etkinlikleri düzenlendi

Köşk Kaymakamlığı ve ADEM işbirliğiyle, Köşk Halk Eğitim Merkezi Atölyelerinde sömestr tatili süresince, kursiyerlerin 4-8 yaş aralığındaki çocukları kurs merkezine davet edilerek 'Anne- Çocuk Mutfak Atölyesi' etkinlikleri düzenlendi.

Katılımcılar, mutfak atölyesinde çalışarak becerilerini geliştiriyor. Özellikle anne-çocuk atölyeleri, çocukların anneleriyle birlikte sanatsal faaliyetlerde bulunmasını sağlıyor. Köşk Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, çeşitli branşlarda düzenlenen atölyelerde uzman eğiticiler eşliğinde eğitim alıyorlar. Mutfak, el sanatları, kaligrafi gibi konularda yapılan etkinlikler, katılımcılara üretim süreçlerine katılma imkanı sunuyor.

Köşk Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü Zülfü Öztek etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle anne-çocuk atölyeleri, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği ve sanatsal faaliyetlerde bulunabileceği bir ortam sunuyoruz. Çocuklar, anneleriyle birlikte dekoratif çalışmalar yaparak hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. 4-8 yaş çocuklar için yemek yapımı ve geleneksel el sanatları gibi alanlarda atölye çalışmaları düzenliyoruz. Bu sayede çocuklar, yeni beceriler kazanarak gelecekteki yetkinliklerini artırma fırsatı buluyorlar" ifadelerini kullandı. - AYDIN