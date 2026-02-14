Haberler

Köşk Halk Eğitim Merkezi'nde 'Anne-Çocuk Mutfak Atölyesi' etkinlikleri düzenlendi

Köşk Halk Eğitim Merkezi'nde 'Anne-Çocuk Mutfak Atölyesi' etkinlikleri düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Köşk Halk Eğitim Merkezi, sömestr tatili boyunca anne-çocuk mutfak atölyeleri düzenleyerek çocukların anneleriyle birlikte sanatsal faaliyetlerde bulunmalarını sağlıyor. Etkinlikler sayesinde katılımcılar yeni beceriler kazanıyor.

Köşk Kaymakamlığı ve ADEM işbirliğiyle, Köşk Halk Eğitim Merkezi Atölyelerinde sömestr tatili süresince, kursiyerlerin 4-8 yaş aralığındaki çocukları kurs merkezine davet edilerek 'Anne- Çocuk Mutfak Atölyesi' etkinlikleri düzenlendi.

Katılımcılar, mutfak atölyesinde çalışarak becerilerini geliştiriyor. Özellikle anne-çocuk atölyeleri, çocukların anneleriyle birlikte sanatsal faaliyetlerde bulunmasını sağlıyor. Köşk Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, çeşitli branşlarda düzenlenen atölyelerde uzman eğiticiler eşliğinde eğitim alıyorlar. Mutfak, el sanatları, kaligrafi gibi konularda yapılan etkinlikler, katılımcılara üretim süreçlerine katılma imkanı sunuyor.

Köşk Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü Zülfü Öztek etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle anne-çocuk atölyeleri, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği ve sanatsal faaliyetlerde bulunabileceği bir ortam sunuyoruz. Çocuklar, anneleriyle birlikte dekoratif çalışmalar yaparak hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. 4-8 yaş çocuklar için yemek yapımı ve geleneksel el sanatları gibi alanlarda atölye çalışmaları düzenliyoruz. Bu sayede çocuklar, yeni beceriler kazanarak gelecekteki yetkinliklerini artırma fırsatı buluyorlar" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı

Gökten asfalta yağdı, poşetini kapan topladı
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt

Siyasete girecek mi? İddialara net yanıt verdi
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu

Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı

Epstein belgelerinde tüm dünyanın tanıdığı bir Türk de var
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı

Gökten asfalta yağdı, poşetini kapan topladı
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı

Park yeri tartışması kanlı bitti! Araçtan çıkarıp sürüklediler
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu…

Usta oyuncu sağlık durumunu açıkladı