Köşk MYO Öğrencilerinden Anlamlı Kitap Bağışı

Köşk MYO Öğrencilerinden Anlamlı Kitap Bağışı
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Köşk Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Köşk Gençlik Merkezi organizasyonu ile Köşk 100. Yıl Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek kitap bağışında bulundu. Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler de verilirken, kitap okuma alışkanlığı kazandırılması hedeflendi.

Köşk Meslek Yüksek Okulunda (MYO) öğrenim gören ve gönüllülük dersleri alan öğrenciler Köşk Gençlik Merkezinin organizasyonu ile Köşk 100. Yıl Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek kitap bağışında bulunarak sosyal sorumluluk bilinciyle anlamlı bir projeye imza attı.

Köşk MYO öğrencileri, toplum yararını gönüllülük faaliyetinde özenle temin ettikleri kitapları minik öğrencilere hediye ettiler. Etkinlik kapsamında ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler de takdim edildi. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap sevgisini küçük yaşlarda aşılmak ve eğitim hayatlarına olumlu katkı sunanın amaçlandığı etkinlik okul yönetimi ve öğrenci velileri tarafından karşılandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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