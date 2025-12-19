Köşk'te üreticilere ÇKS ve hayvan hastalıkları bilgilendirmesi

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 'Tarım Sahada' programı kapsamında Ovaköy, Beyköy ve Çarşı Mahalleleri'nde üreticilerle bir araya gelerek ÇKS başvuruları ile hayvan hastalıkları konusunda bilgilendirme yaptı.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin bilinçlendirilmesine yönelik saha çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 'Tarım Sahada' programı çerçevesinde Cuma buluşmaları düzenleyen Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ovaköy, Beyköy ve Çarşı mahallelerinde üreticilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen çiftçi eğitim toplantılarında üreticilere Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, şap hastalığı ile hayvan hastalıkları ve zararlıları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Toplantılarda ayrıca üreticilerin sahada karşılaştıkları zorluklar dinlenirken, dile getirilen talepler doğrultusunda çözüm önerileri paylaşıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, programa katılım sağlayan üreticilere ve misafirperverliklerinden dolayı mahalle muhtarlarına teşekkür etti. - AYDIN