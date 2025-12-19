Haberler

Köşk'te üreticilere ÇKS ve hayvan hastalıkları bilgilendirmesi

Köşk'te üreticilere ÇKS ve hayvan hastalıkları bilgilendirmesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 'Tarım Sahada' programı kapsamında Ovaköy, Beyköy ve Çarşı mahallelerinde üreticilere ÇKS başvuruları ve hayvan hastalıkları hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantılarda çiftçilerin zorlukları dinlenerek çözüm önerileri paylaşıldı.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 'Tarım Sahada' programı kapsamında Ovaköy, Beyköy ve Çarşı Mahalleleri'nde üreticilerle bir araya gelerek ÇKS başvuruları ile hayvan hastalıkları konusunda bilgilendirme yaptı.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin bilinçlendirilmesine yönelik saha çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 'Tarım Sahada' programı çerçevesinde Cuma buluşmaları düzenleyen Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ovaköy, Beyköy ve Çarşı mahallelerinde üreticilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen çiftçi eğitim toplantılarında üreticilere Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, şap hastalığı ile hayvan hastalıkları ve zararlıları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Toplantılarda ayrıca üreticilerin sahada karşılaştıkları zorluklar dinlenirken, dile getirilen talepler doğrultusunda çözüm önerileri paylaşıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, programa katılım sağlayan üreticilere ve misafirperverliklerinden dolayı mahalle muhtarlarına teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Polis ekipleri, TBMM önünde eylem yapmak isteyen grubu ablukaya aldı

İş bırakan memurlar TBMM'nin önünde böyle ablukaya aldı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama

Her yerde aranan Şevval Şahin sessizliğini bozdu! Bakın neredeymiş
Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Son operasyonun flaş ismi! Güzel fenomene yüz kızartıcı suçlama
Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
title