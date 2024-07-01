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Koruyucu Aile Günü Bayburt'ta Kutlandı

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Bayburt'ta Koruyucu Aile Günü çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde Vali Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, koruyucu ailelerle bir araya geldi. Programda çeşitli oyunlar oynandı ve pasta kesildi.

Koruyucu Aile Günü çerçevesinde Bayburt'ta etkinlikler düzenlendi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan öncülüğünde Bayburt Şehir Parkı'nda koruyucu ailelerle bir araya gelindi. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda, Vali Eldivan bir konuşma yaparak ailelerin günlerini kutladı. Konuşmaların ardından ailelerle birlikte günün anısına pasta kesildi, çeşitli oyunlar oynandı.

Halat çekme, yakan top, ip atlama gibi oyunlarla renklenen programda, aileler çocuklarıyla birlikte hep beraber keyifli bir gün geçirdiler. Renkli görüntülere sahne olan program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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