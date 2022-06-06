Koru beldesi Cumhuriyet Mahallesinde muhtarlık seçimi Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde vefat nedeniyle yapılan seçimde yeni muhtar Volkan Yaman oldu. Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde vefat nedeniyle yapılan seçimde yeni muhtar Volkan Yaman oldu. Cumhuriyet Mahallesi'nde vefat eden muhtar Engin Bulun yerine geçecek muhtar için seçim düzenlendi. Seçimde Volkan Yaman 667 oy alarak mahallenin yeni muhtarı oldu. Seçimde Coşkun Karahan 301 Ilkan Başkan ise 154 oy aldı. - YALOVA İhlas Haber Ajansı / Yerel Cumhuriyet Mahallesi Volkan Yaman Çınarcık Yalova Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Koru beldesi Cumhuriyet Mahallesinde muhtarlık seçimi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.