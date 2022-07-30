Korgeneral Çitil'den Vali Kızılkaya'ya ziyaret - Haberler

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Korgeneral Çitil'den Vali Kızılkaya'ya ziyaret

Korgeneral Çitil'den Vali Kızılkaya'ya ziyaret

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti.

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Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil Bilecik'te çeşitli ziyaretlerde bulundu. Korgeneral Çitil, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak eşiliğinde Vali Dr. Kemal Kızılka'yı makamında ziyaret etti.

Valilik hatıra defterini imzalayan Korgeneral Çitil, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Musa Çitil Jandarma Bilecik Yerel Haberler

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