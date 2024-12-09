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Korgan'da Okul Servis Araçlarına Güvenlik Denetimi

Korgan'da Okul Servis Araçlarına Güvenlik Denetimi
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Ordu'nun Korgan ilçesinde, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı boyunca okul servis araçlarına yönelik güvenlik denetimleri yapıldı. Denetimlerde araçların güvenlik önlemleri, şoförlerin eğitimleri ve acil durum ekipmanları kontrol edildi.

Ordu'nun Korgan ilçesinde, okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Korgan ilçesinde, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı boyunca öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşımını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Kenan Köklükaya ve Ramazan Kulak tarafından yapılan denetimlerde, araçların taşıma sırasında gereken tüm güvenlik önlemlerini alıp almadığı kontrol edildi, şoförlere taşıma sırasında dikkat etmeleri gereken hususlar ve trafik kuralları hakkında detaylı bilgiler verildi.

Denetimlerde, araçların teknik yeterliliklerinin yanı sıra öğrencilerin güvenliği için gerekli olan ilk yardım malzemeleri ve acil durum ekipmanlarının bulunup bulunmadığı da kontrol edildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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