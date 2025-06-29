Kore Gazisi Ramazan Topdaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 93 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Ramazan Topdaş, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yalvaç'ın Kumdanlı köyünde yaşayan 93 yaşındaki Kore Gazisi Ramazan Topdaş, vefat etti. Topdaş'ın cenazesi törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gazinin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak Kumdanlı Köyü Merkez Camii'ne getirildi. Topdaş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kumdanlı Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Isparta Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Eğirdir Dağ Komando Okulu Tuğgeneral Ahmet Aşık, Şarkikaraağaç Kaymakamı Asım Özdemir, Yalvaç Jandarma Başçavuş Erkan Demir, Yalvaç İlçe Emniyet Müdürü Eşref Acar, Kıbrıs gazileri Eyüp Göl ve Halil Yücel, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatadaşlar katıldı. - ISPARTA