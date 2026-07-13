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Gelibolu'da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Gelibolu'da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Raif Aydın, askeri törenle defnedildi. Cenaze namazına Çanakkale Valisi de katıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde vefat eden Kore gazisi Raif Aydın son yolculuğuna uğurlandı.

Gelibolu ilçesinde Kore gazisi Raif Aydın hayatını kaybetti. Vefat eden Kore gazisi Aydın son yolculuğuna askeri tören ile uğurlandı. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Gelibolu ilçesi Gazi Süleyman Paşa Camii'nde Kore gazisi için kılınan cenaze namazına ve ardından düzenlenen askeri törene katıldı. Vali Toraman, merhum Gazi Raif Aydın'a Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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