Köprücek Köyü'nde Yangın Sonrası İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Köprücek Köyü'nde Yangın Sonrası İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor
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Gölpazarı'nın Köprücek Köyü'nde çıkan orman yangının ardından başlatılan iyileştirme çalışmaları Kaymakam Feyza Nur Kılıç'ın öncülüğünde sürüyor. Afetzedeler için köy mescidi onarıldı ve çocuklar için yeni bir oyun parkı kuruldu. Dayanışma ruhu güçleniyor.

Gölpazarı'nın Köprücek Köyü'nde, çıkan orman yangının ardından başlatılan iyileştirme çalışmaları sürüyor.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç'ın öncülüğündeki desteklerle, hem büyükler hem de çocuklar için anlamlı adımlar atıldı. Afetzedeler için köy mescidi onarıldı; duvarları hat ve süsleme sanatlarıyla yeniden hayat buldu. Çocuklar için ise yepyeni bir oyun parkı kuruldu. Köyde dayanışma ruhu her geçen gün daha da güçleniyor. "Birlik içinde her zorluğun üstesinden geliyoruz" diyen Kaymakam Kılıç, desteklerin devam edeceğini vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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