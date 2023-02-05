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Köpeklerin saldırısından kurtardığı yaban keçisini sevmeye doyamadı

Yerel Haberler

Köpeklerin saldırısından kurtardığı yaban keçisini sevmeye doyamadı

Erzincan'da çoban köpeklerinin saldırısında yaralanan dağ keçisini köyün muhtarı kurtardı.

Erzincan'da çoban köpeklerinin saldırısında yaralanan dağ keçisini köyün muhtarı kurtardı. Muhtar, Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçisini sevmeye doyamadı.

Erzincan'da kar yağışıyla birlikte arazi beyaz örtüyle kaplanırken yiyecek bulmak için Munzur Dağlarının yüksek kesimlerinden aşağıya yerleşim alanına kadar inen dağ keçisi çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Dağ keçisinin köpeklerin saldırısına uğradığını gören Kalecik köyü Muhtarı Ali Rıza Ekmez ve oğlu koşarak yanlarına gidip keçiyi kurtardı.

Yaralı dağ keçisini Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edeceğini kaydeden Ekmez, "Sabah erkenden kalktık kapıda köpekler havlıyorlar. Aracın içerisinde oğlum baba domuz mu gelmiş köpekler böyle havlıyorlar dedi. Karın içerisinde koşa koşa gittim ki köpekler dağ keçisini sıkıştırmış ısırıyorlardı. Gittim dağ keçisini kurtardım, hayvan halsiz düşmüştü. Yetişmezsem köpekler boğacaklardı, kurtardım. Ahırda biraz yem vereceğiz. DKMP ekipleri geldiğinde onlara teslim edeceğim" dedi.

"Yaban keçisini sevmeye doyamadı"

Yaban keçisini ahıra getirip burada karnını duyurup su içiren Ali Rıza Ekmez, uzun süre keçiyi sevmeye doyamadı. Yaban keçisinin gördüğü şefkate karşı Ekmez'e alıştığı görüldü. Ekmez, bir süre sonra gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine yaban keçisini teslim etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Yerel Haberler

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